Villagrazia di Carini sequestrata discarica abusiva | sei denunce

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri della stazione di Villagrazia di Carini, nell’ambito dei controlli del territorio, hanno sequestrato una discarica abusiva e denunciato sei persone. I militari avevano notato dei movimenti strani nei pressi di un terreno già sottoposto a confisca per misura di prevenzione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

villagrazia di carini sequestrata discarica abusiva sei denunce

© Palermotoday.it - Villagrazia di Carini, sequestrata discarica abusiva: sei denunce

Leggi anche: Sequestrata discarica abusiva di oltre mille metri quadri a Brancaleone: cinque denunce

Leggi anche: Somma Vesuviana: sequestrata discarica abusiva di rifiuti tessili

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Discarica abusiva in un terreno confiscato alla mafia, sei indagati a Villagrazia di Carini - I Carabinieri della Stazione di Villagrazia di Carini, nell’ambito di una vasta operazione di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione dei reati ambientali, hanno smantellato un sistema d ... blogsicilia.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.