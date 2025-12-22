Vietato morire | cinque bare in ' lista d' attesa' al cimitero
Vietato morire al cimitero di Caserta, dove cinque bare sono in attesa di sepoltura. La situazione, segnalata da familiari preoccupati, evidenzia problemi organizzativi e carenze di spazi, creando disagio e difficoltà nelle procedure funebri. La questione richiede attenzione e interventi tempestivi per garantire il rispetto delle esigenze delle famiglie e la dignità dei defunti.
Vietato morire al cimitero di Caserta. E’ l’aggiacciante situazione che si è venuta a creare segnalata da familiari diperati che da giorni non riescono a seppellire i propri cari. “Ci sono ben cinque bare in attesa di tumulazione che giacciono nel deposito da venerdì (19 dicembre) - afferma. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Cimitero di Cumia superiore, loculi e bare scoperte
Leggi anche: A Napoli è vietato morire a Natale e Capodanno
Vietato morire Evento beneficenza Telethon - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.