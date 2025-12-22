Vietato morire | cinque bare in ' lista d' attesa' al cimitero

Vietato morire al cimitero di Caserta, dove cinque bare sono in attesa di sepoltura. La situazione, segnalata da familiari preoccupati, evidenzia problemi organizzativi e carenze di spazi, creando disagio e difficoltà nelle procedure funebri. La questione richiede attenzione e interventi tempestivi per garantire il rispetto delle esigenze delle famiglie e la dignità dei defunti.

Vietato morire al cimitero di Caserta. E’ l’aggiacciante situazione che si è venuta a creare segnalata da familiari diperati che da giorni non riescono a seppellire i propri cari. “Ci sono ben cinque bare in attesa di tumulazione che giacciono nel deposito da venerdì (19 dicembre) - afferma. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Vietato morire: cinque bare in 'lista d'attesa' al cimitero Leggi anche: Cimitero di Cumia superiore, loculi e bare scoperte Leggi anche: A Napoli è vietato morire a Natale e Capodanno Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Vietato morire Evento beneficenza Telethon - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.