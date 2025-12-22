VIDEO SN – Trasferte vietata scattata la protesta degli ultras di Curva A e B

Un clima definito ormai insostenibile, quello che aleggia attorno alla tifoseria del Napoli. Un sistema, quello del divieto di trasferta, che nel 2025 ha colpito in maniera importanti gli ultras azzurri, portando cosi alla decisione di scendere in piazza per protestare. Divieto di trasferta: la protesta di Curva A e B. Le due Curve si sono così venuti incontro, per fare fronte comune e provare a cambiare le cose. Il tutto scattato dall’ennesima decisione, quella di imporre un divieto anche per la partita che il Napoli giocherà in quel di Cremona contro la Cremonese. L’ennesima stangata sui tifosi del Napoli che sono evidentemente stufi di non poter sostenere la squadra in giro per il paese. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

