Vicenda Conerobus l' affondo dei sindacati | Senza risposte concrete pronti a scioperare a gennaio

Le segreterie regionali dei sindacati dei trasporti hanno annunciato che, in assenza di risposte concrete sulla situazione di Conerobus, sono pronte a valutare azioni di mobilitazione, inclusa una possibile proclamazione di sciopero a gennaio. L’incontro previsto per il 22 dicembre tra le parti è stato rinviato, lasciando in sospeso le interlocuzioni con la Regione. La vicenda rimane aperta e richiede un intervento tempestivo per trovare una soluzione condivisa.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.