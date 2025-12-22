Vicenda Conerobus l' affondo dei sindacati | Senza risposte concrete pronti a scioperare a gennaio
Le segreterie regionali dei sindacati dei trasporti hanno annunciato che, in assenza di risposte concrete sulla situazione di Conerobus, sono pronte a valutare azioni di mobilitazione, inclusa una possibile proclamazione di sciopero a gennaio. L’incontro previsto per il 22 dicembre tra le parti è stato rinviato, lasciando in sospeso le interlocuzioni con la Regione. La vicenda rimane aperta e richiede un intervento tempestivo per trovare una soluzione condivisa.
ANCONA – Slitta a data da destinarsi l’incontro del 22 dicembre tra le parti sul tema Conerobus. Le segreterie regionali Filt Cgil, Fit Cisl Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, unitamente alle rispettive Rsu aziendali Conerobus, rendono noto che, a seguito dell’incontro svoltosi con la Regione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
