Viaggio identitario con Radix ogni martedì su Rai3 | a spasso nella provincia italiana Si parte domani da Pomezia

Chi non vuole vedere la propria città natale, quella dove si hanno  le proprie origini, le proprie radici, raccontata sulla TV di Stato? Ecco allora Radix, il nuovo  programma di RaiTre di Edoardo Sylos Labini. Il quale ha scelto proprio la sua città natale,  Pomezia, come teatro della prima puntata, in onda il  23 dicembre alle ore 23.15. È appunto  il legame identitario, quelle radici evocate dal titolo in latino, il filo conduttore che lega le puntate di questo nuovo programma Rai che andrà in onda ogni martedì, a partire da domani 23 dicembre. Nella prima puntata della serie, Edoardo Sylos Labini, accompagnato dalla musiche dal vivo di  Sergio Colicchio, ci conduce dunque a Pomezia, la città in cui è nato e cresciuto, la prima che si incontra nell’Agro Romano a sud della capitale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

