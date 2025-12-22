Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-12-2025 ore 20 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti sulle autostrade sulla diramazione Roma nord risolto l'incidente al km 22 tra Settebagni e il bivio per la diramazione Roma nord la circolazione attualmente scorrevole in direzione del raccordo anulare risotto Anche l'incidente sulla A1 roma-napoli avvenuto al km 584 tra il bivio per la diramazione Roma sud e Valmontone in direzione Napoli ci spostiamo nel sud della capitale sulla via Pontina rimosso un incidente avvenuto al km 69 tra Borgo Piave Latina la circolazione Anche qui è tornata regolare In entrambe le direzioni via Cristoforo Colombo rallentamenti tra via di Mezzocammino e via di Malafede verso Ostia Cambiamo argomento e passiamo al trasporto pubblico in occasione delle festività natalizie sulla linea Metromare a partire da che fino al 6 gennaio sono sospesi cantieri notturni pertanto le ultime partenze dei treni dai capolinea sono alle ore 23:30 nelle giornate del 24 25 e 30 dicembre dopo le ore 21 il servizio proseguirà con bus sostitutivi ulteriori variazioni di orario per le festività natalizie interessano anche la Roma Viterbo la tratta urbana ed extraurbana chiudiamo con l'allerta meteo di Lama dalla protezione civile della nostra regione di colore giallo valida Dalle prime ore di domani martedì 23 dicembre e per le prossime 24-36 ore viste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale Accompagnate da forti raffiche di vento prudenza Dunque per chi Sta viaggiando in queste ore da Paola c'ho fai Astral infomobilità tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio chiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

