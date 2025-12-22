Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-12-2025 ore 19 | 40

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti sulle autostrade sulla diramazione Roma nord si è da poco Ho verificato un incidente al km 22 tra Settebagni e il bivio per la diramazione Roma nord Grande Raccordo Anulare in direzione di quest'ultimo al momento non si registrano disagi Ma si consiglia prudenza alla guida sulla A1 roma-napoli segnaliamo un altro incidente avvenuto al km 584 con code tra il bivio per la diramazione Roma Sud Valmontone in direzione Napoli e nella stessa direzione code per traffico tra Anagni e Ferentino ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna incolonnamenti dalla Cassia alla Salaria più avanti dalla Tiburtina alla Casilina in esterna dalla Laurentina alla diramazione Roma Sud andiamo nel quadrante sud della capitale sulla via Pontina code a tratti tra Spinaceto e Castel di Decima in direzione lati è più avanti si rallenta per traffico tra via dei rutuli Aprilia mentre permangono le code a seguito di un incidente avvenuto al km 69 tra Borgo Piave Latina In entrambe le direzioni più quella allerta meteo diramata dalla protezione civile della nostra regione di colore giallo valida Dalle prime ore di domani martedì 23 dicembre per le prossime 24-36 ore previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale Accompagnate da forti raffiche di vento prudenza Dunque per chi Sta viaggiando in queste ore da Paola chauffailles Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

