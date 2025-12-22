Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-12-2025 ore 19 | 10

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo con il traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata interna incolonnamenti dalla Cassia alla Salaria più avanti tra la Nomentana e la Prenestina in esterna rallentamenti tra la Roma Fiumicino e via Cristoforo Colombo e dalla Laurenti la diramazione Roma Sud passiamo alle autostrade sulla A1 Roma Napoli traffico intenso tra Anagni e Ferentino in direzione Napoli sul tratto Urbano della A24 rallentamenti per traffico tra la tangenziale est e il raccordo anulare in direzione di quest'ultimo sulla Roma Fiumicino si rallenta per traffico tra Viale Isacco Newton via del Cappellaccio verso il centro diamo uno sguardo ora le consolari sulla Flaminia traffico intenso da Corso Francia a raccordo anulare in uscita sulla Tiburtina si sta in coda tra Settecamini e Tivoli Terme In entrambe le direzioni andiamo ora nel quadrante sud della capitale sulla via Pontina tratti tra Spinaceto e Castel di Decima in direzione Latina e più avanti si rallenta per traffico tra via dei rutuli Aprilia mentre un incidente al km 69 la causa delle code tra Borgo Piave Latina In entrambe le direzioni su via Cristoforo Colombo rallentamenti tra via Di Mezzocammino e via di Malafede verso Ostia chiudiamo con l'allerta meteo diramata dalla protezione civile della nostra regione di colore giallo valida Dalle prime ore di domani martedì 23 dicembre e per le prossime 24-36 ore previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale Accompagnate da forti raffiche di vento prudenza Dunque per chi Sta viaggiando in queste ore la Paola c'ho fai Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio la regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

