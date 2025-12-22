Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-12-2025 ore 18 | 40

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il traffico sulle autostrade sulla A1 Firenze Roma rimosso il veicolo in panne la circolazione è tornata regolare tra Ponzano Romano e la diramazione Roma Sud verso Roma sempre sulla uno ma in direzione Napoli ci sono ancora code per traffico tra il nodo per la 1 A24 Roma Teramo e Valmontone in direzione Napoli sul tratto Urbano della A24 traffico intenso tra la tangenziale est e il raccordo anulare in direzione di quest'ultimo sulla Roma Fiumicino si rallenta per traffico tra Viale Isacco Newton e via del Cappellaccio verso il centro ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna traffico intenso dalla Cassia alla Salaria più avanti tra la Nomentana e la spina in esterna si rallenta tra le uscite Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud diamo uno sguardo alle consolari sulla Flaminia traffico intenso da Corso Francia a raccordo anulare in uscita è sempre sulla Cassia bis si sta in coda per traffico da Santa Cornelia Formello in direzione Viterbo sulla Tiburtina si sta in coda tra Settecamini e Tivoli Terme In entrambe le direzioni andiamo nel quadrante sud della capitale sulla via Pontina code a tratti tra Spinaceto e Castel di Decima in direzione Latina e più avanti si rallenta per traffico tra via dei rutuli Aprilia mentre un incidente al km 69 la causa delle code tra Borgo Piave Latina In entrambe le direzioni su via Cristoforo Colombo rallentamenti tra via di Mezzocammino e via di Malafede verso Ostia da Paola chauffailles Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

