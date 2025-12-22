Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-12-2025 ore 18 | 10

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti sulle autostrade sulla A1 Firenze Roma ci sono ancora 2 km di coda a causa di un veicolo in panne tra Ponzano Romano e la diramazione Roma Sud verso Roma sempre sulla A1 ma in direzione Napoli ci sono appuntamenti per traffico tra il nodo per la 1 A24 roma-teramo e Valmontone in direzione Napoli sul tratto Urbano della A24 traffico intenso tra la tangenziale est e il raccordo anulare in direzione di quest'ultima sulla Roma Fiumicino si rallenta per traffico tra Viale Isacco Newton in via del Cappellaccio verso il centro ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna traffico intenso dalla Cassia alla Salaria più avanti tra la Nomentana e la Prenestina in esterna si rallenta tra le uscite Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud diamo uno sguardo ora le consolari sulla Flaminia traffico intenso da Corso Francia a anulare in uscita è sempre in uscita sulla Cassia bis si sta in coda per traffico da Santa Cornelia Formello in direzione Viterbo sulla Salaria rallentamenti tra Monterotondo e fonte di papà In entrambe le direzioni sulla Tiburtina si sta in coda tra Settecamini e Tivoli Terme In entrambe le direzioni andiamo nel quadrante sud della capitale sulla via Pontina rimosso l'incidente avvenuto in precedenza residue tra Spinaceto e Castel di Decima in direzione Latina e più avanti si rallenta per traffico tra via dei rutuli Aprilia su via Cristoforo Colombo rallentamenti tra via di Mezzocammino e via di Malafede verso Ostia su via di Romagnoli riaperto il tratto tra via Gambaro via Garessio In entrambe le direzioni a seguito di un incidente avvenuto in mattinata Infine per il trasporto pubblico in occasione delle festività natalizie sulla linea Metromare a partire da oggi è fino al 6 gennaio sono sospesi i cantieri notturni pertanto le ultime partenze dei treni dai capolinea sono alle ore 23:30 nelle giornate del 20 25 e 31 dicembre dopo le ore 21 il servizio proseguirà con bus sostitutivi ulteriori variazione di orario per le festività natalizie interessano anche la Roma Viterbo tratta urbana ed extraurbana i dettagli sono disponibili sulla nostra app sul nostro sito alla pagina dedicata Da Paola ciuffa e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

