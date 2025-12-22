Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-12-2025 ore 16 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti sulle autostrade sulla A1 Roma Napoli rallentamenti tra il nodo per la A1 A24 Roma Teramo e Valmontone in direzione Napoli sul tratto Urbano della A24 code a tratti tra la tangenziale est raccordo anulare in direzione di quest'ultimo ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna traffico intenso dalla Cassia alla Salaria più avanti tra la Nomentana e la Prenestina in esterna si rallenta le uscite Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud sguardo alle consolari sulla Flaminia traffico intenso da Corso Francia a raccordo anulare in uscita è sempre in uscita rallentamenti anche sulla Salaria da via Prati Fiscali all'aeroporto dell'Urbe sulla Tiburtina tra Settecamini e Tivoli Terme In entrambe le direzioni andiamo nel quadrante sud della capitale sulla via Pontina code per incidente tra Spinaceto e cast decima in direzione Latina e più avanti si rallenta per traffico tra via dei rutuli Aprilia su via Cristoforo Colombo rallentamenti tra via di Mezzocammino e via di Malafede verso Ostia infine su via Romagnoli ancora chiuso il tratto tra via Gambara via Garessio un entrambe le direzioni a seguito di un incidente avvenuto nella mattinata per il trasporto pubblico in occasione delle festività natalizie sulla metro mare a partire da oggi è fino al 6 gennaio sono sospesi i cantieri notturni pertanto le ultime partenze dei treni da capolinea sono alle ore 23:30 nelle giornate del 2425 31 dicembre dopo le ore 21 il servizio proseguirà con bus sostitutivi ulteriori variazioni di orario per le festività natalizie interessano anche la Roma Viterbo tratta urbana ed extraurbana tagli sono disponibili sulla nostra app sul nostro sito alla pagina dedicata Da Paola ciuffa e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione più tardi un servizio dell'area https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-12-2025 ore 16:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-12-2025 ore 12:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-10-2025 ore 16:25

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-12-2025 ore 15 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-12-2025 ore 15:25 - Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il traffico sul Raccordo ... romadailynews.it

Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - “La Regione guidata da Rocca è in ritardo sulla prevenzione per il caldo”, lo denuncia il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato che annuncia un’interrogazione per il presidente del Lazio. fanpage.it

Trasporti gratis per Under 25 nella Regione Lazio per Natale: chi può usufruirne, quando e su quali mezzi - L'iniziativa si chiama "Natale in tour" e consente a giovani Under 25 di muoversi gratuitamente all'interno della Regione Lazio: quali mezzi ... fanpage.it

Modifiche della viabilità in occasione delle manifestazioni del weekend a Roma: tutte le info - facebook.com facebook