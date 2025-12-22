Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-12-2025 ore 15 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il traffico sul Raccordo Anulare carreggiata interna traffico intenso dalla Cassia alla Salaria più avanti tra la Nomentana e la Prenestina in esterna si rallenta tra le uscite Roma Fiumicino e la diramazione Roma sud ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 code a tratti tra Portonaccio e raccordo anulare in direzione di quest'ultimo andiamo nel quadrante sud della capitale su via dei Romagnoli ancora chiuso il tratto tra via Gambaro in via Garessio In entrambe le direzioni a seguito di un incidente avvenuto nella mattinata Infine per il trasporto pubblico in occasione delle festività natalizie sulla linea Metromare a partire da oggi è fino al 6 gennaio sono sospesi i cantieri notturni pertanto le ultime partenze dei treni dai capolinea sono alle ore 23:30 nelle giornate del 24 25 e 31 dopo le ore 21 il servizio proseguirà con bus sostitutivi ulteriori variazioni di orario a dicembre nelle giornate del 24 25 26 e 31 e a gennaio nelle giornate del primo il 6 interessano anche la Roma Viterbo tratta urbana ed extraurbana i dettagli sono consultabili sul nostro sito o sulla nostra app da Paola ciuffa è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito informo che ti dà punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

