Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-12-2025 ore 13 | 25

Astral infomobilità saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio prima con un incidente sulla A1 Roma Napoli dove abbiamo cose tra Ferentino Anagni in direzione Roma sul raccordo coda per incidente in carreggiata interna tra la Cassia bis e la Prenestina in esterna quadrati tra da Roma Fiumicino a la diramazione Roma Sud code anche sul tratto Urbano della A24 Fiorentini la tangenziale sud centro sulla Roma Fiumicino coda all'altezza di via del Cappellaccio verso l'Eur fine sulla Pontina all'altezza di Aprilia in direzione Roma il trasporto ferroviario in occasione delle festività natalizie sulla linea Metromare fino al 6 gennaio sono notturni pertanto le ultime partenze dei treni da capolinea sono alle 23:30 e ulteriori variazioni d'orario dicembre nelle giornate del 24 25 26 e 31 mentre a gennaio nelle giornate del primo e del 6 interessano anche la Roma Viterbo tratto urbano e extraurbano per i dettagli sono disponibili nella nostra app è il nostro sito alla pagina dedicata a Federico Di Lernia Stralis mobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

