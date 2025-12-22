Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-12-2025 ore 12 | 25

La viabilità nella regione Lazio presenta alcune criticità, con incidenti e rallentamenti su diverse arterie. In particolare, si segnalano code sulla A1 tra Roma Sud e Valmontone, incidenti ai caselli di Anagni e Ponzano Romano, e congestioni sulla A24 tra Fiorentina e la tangenziale. Per le festività, sono sospese alcune linee ferroviarie e ci sono variazioni di orario. Si consiglia di consultare i canali ufficiali per aggiornamenti dettagliati e tempestivi.

Astral infomobilità saluto dalla redazione di mobilità un servizio della regione Lazio apriamo con un incidente sulla A1 Roma Napoli dove abbiam code tra il video della Mazzone Roma Sud Valmontone in direzione Napoli è sempre sulla A1 segnaliamo due incidenti ai caselli di Anagni e di Ponzano Romano in entrambi i casi nelle due direzioni sul raccordo poi rientrato in carreggiata interna tra h24 mentre in esterna abbiamo cosa tratti da fonti e ha 24 cose sul tratto Urbano della A24 tra Fiorentina e la tangenziale verso il centro sulla Roma Fiumicino coda all'altezza di via del Cappellaccio verso l'Eur puntina code per incidente all'altezza di Aprilia in direzione Roma il trasporto ferroviario in occasione delle festività natalizie sulla linea Metromare fino al 6 gennaio sono sospesi cantieri notturni pertanto le ultime partenze dei treni linea sono alle 23:30 e ulteriori variazioni d'orario dicembre nelle giornate del 24 25 26 e 31 mentre a gennaio nelle giornate del primo e del 6 interessano anche la Roma Viterbo tratta urbana test per i dettagli sono disponibili nella nostra app il nostro sito alla pagina dedicata a Federico di venire a fare le sue abilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione è un prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-12-2025 ore 12:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-10-2025 ore 12:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-11-2025 ore 12:25 La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-12-2025 ore 15 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-12-2025 ore 12:25 - Astral infomobilità saluto dalla redazione di mobilità un servizio della regione Lazio apriamo con un incidente sulla A1 Roma Napoli dove abbiam code tra ... romadailynews.it Modifiche della viabilità in occasione delle manifestazioni del weekend a Roma: tutte le info - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.