La viabilità a Roma e nella regione Lazio presenta attualmente alcune criticità, con code e rallentamenti su diversi tratti autostradali e stradali, tra cui il raccordo anulare, l'A24 e la zona urbana. Si segnalano inoltre sospensioni e variazioni negli orari del trasporto ferroviario in occasione delle festività natalizie. Per informazioni aggiornate e dettagli, si consiglia di consultare il sito e l'app dedicati.

Astral infomobilità saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul raccordo qui a tratti carreggiata interna tra 24 mentre in esterna abbiamo cosa tratti tra ponti e A24 tratto Urbano della A24 tra Fiorentina e la tangenziale verso il centro sulla Roma Fiumicino coda all'altezza di via del Cappellaccio verso l'Eur su continua code per incidente all'altezza di Aprilia in direzione Roma il trasporto ferroviario in occasione delle festività natalizie sulla linea Metromare fino al 6 gennaio sono sospesi cantieri notturni pertanto le ultime partenze dei treni della linea sono alle 23:30 e ulteriori variazioni d'orario dicembre nelle giornate del 24 25 26 e 31 mentre a gennaio nelle giornate del primo e del 6 interessano anche la Roma Viterbo tratta urbana e per i dettagli sono disponibili la nostra app è il nostro sito alla pagina dedicata a Federico Di Lernia stranissimo Abilita il momento è tutto Grazie per l'attenzione è un prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-12-2025 ore 11:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-11-2025 ore 12:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-11-2025 ore 11:25

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-12-2025 ore 15 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-12-2025 ore 11:25 - Astral infomobilità saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul raccordo qui a tratti carreggiata interna tra 24 ... romadailynews.it

Trasporti gratis per Under 25 nella Regione Lazio per Natale: chi può usufruirne, quando e su quali mezzi - L'iniziativa si chiama "Natale in tour" e consente a giovani Under 25 di muoversi gratuitamente all'interno della Regione Lazio: quali mezzi ... fanpage.it

Modifiche della viabilità in occasione delle manifestazioni del weekend a Roma: tutte le info - facebook.com facebook