Astral infomobilità servizio della regione Lazio sul raccordo in carreggiata interna tra la metà nella 24 e tra diramazione Roma sud e Appia in esterna o detratti tra Appia 24 codinsù del tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro sulla Roma Fiumicino all'altezza di via del Cappellaccio verso l'Eur il trasporto ferroviario in occasione delle festività natalizie sulla linea Metromare fino al 6 gennaio sono sospesi cantieri notturni pertanto le ultime partenze dei treni da capolinea sono alle 23:30 di orario dicembre nelle giornate del 24 25 26 e del 31 gennaio nelle giornate del primo e del 6 che restano anche la roba Viterbo la tratta urbana e la extraurbana tutti i dettagli sono disponibili sul nostro sito alla pagina dedicata a Federico di Ernesto elettromobilità Per il momento tutto Grazie dell'attenzione è il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

