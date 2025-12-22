Astral infomobilità servizio della regione Lazio sul raccordo in carreggiata interna tra la metà nella 24 e tra diramazione Roma sud e Appia in esterna o detratti tra Appia 24 codinsù del tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro sulla Roma Fiumicino all'altezza di via del Cappellaccio verso l'Eur e Cody sulla Pontina all'altezza di Castel Romano verso Latina e trasporto ferroviario in occasione delle festività natalizie sulla linea Metromare fino al 6 gennaio sono sospesi cantieri notturni pertanto le partenze di treni da capolinea sono alle 23:30 nelle giornate del 24 25 26 e del 31 gennaio nelle giornate del primo e del 6 che restano anche la roba Viterbo la tratta extraurbana tutti i dettagli sono disponibili sulla nostra app il nostro sito alla pagina dedicata a Federico delle finestre le mobilità Per il momento tutto Grazie dell'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-12-2025 ore 09:10

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-12-2025 ore 09:10

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-10-2025 ore 09:10

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-12-2025 ore 15 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-12-2025 ore 08:40 - Astral infomobilità servizio della regione Lazio sul raccordo con gli attrezzi carreggiata interna tra la Roma e la 24 e te la diramazione Roma sud e ... romadailynews.it

Trasporti gratis per Under 25 nella Regione Lazio per Natale: chi può usufruirne, quando e su quali mezzi - L'iniziativa si chiama "Natale in tour" e consente a giovani Under 25 di muoversi gratuitamente all'interno della Regione Lazio: quali mezzi ... fanpage.it