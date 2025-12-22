Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-12-2025 ore 08 | 40

Astral infomobilità servizio della regione Lazio sul raccordo con gli attrezzi carreggiata interna tra la Roma e la 24 e te la diramazione Roma sud e abbiamo code tra Roma Fiumicino e la Pontina è code a tratti tra via Appia e la A24 tratto Urbano della A24 all'altezza di Tor Cervara raccordo è codesta Roma Fiumicino altezza via del Cappellaccio verso l'Eur il trasporto ferroviario in occasione delle festività natalizie sulla linea Metromare fino al 6 gennaio sono sospesi cantieri notturni pertanto le ultime partenze dei treni da capo sono alle 23:30 riparazione di orario dicembre nelle giornate del 24 25 26 e del 31 gennaio nelle giornate del primo e del 6 che restano anche la roba Viterbo la tratta urbana e la extraurbano accidentali sono disponibili sulla nostra app il nostro sito alla pagina dedicata a Federico delle finestre le probabilità Per il momento tutto Grazie dell'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

