Astral infomobilità servizio della regione Lazio per incidente sulla A1 Firenze a Guidonia Montecelio il video con la diramazione Roma Nord in direzione Firenze Passiamo al Raccordo Anulare code carreggiata interna tra la diramazione Roma sud e via Appia cosa tratti poi sul tratto Urbano della A24 tra torcervara e Portonaccio verso centro infine contattati sulla Pontina tra Pomezia e Castel di Decima verso Roma infine il trasporto ferroviario in occasione delle festività natalizie sulla linea Metromare fino al 6 gennaio sono sospesi cantieri notturni pertanto le ultime partenze da capolinea sono alle 23:30 ulteriori variazioni di orario dicembre nelle giornate del 24 25 26 e 31 e a gennaio nelle giornate del primo e del 6 interessano anche la Roma Viterbo tratta orbana extraurbano i dettagli sono disponibili sulla nostra app e sono altro sito alla pagina dedicata a Federico Di Lernia Astral infomobilità per il momento è tutto Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid appunto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-12-2025 ore 07:25

