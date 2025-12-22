Via Sciuti villetta allo sbando

Qualcuno avrebbe mai il coraggio di fare scorrazzare i propri figli in questo ambiente? Anche se è possibile pensare a una frequentazione formidabile di cani ben superiore alla popolazione residente in zona, qua la Rap non si vede da mesi. Altro che decoro!. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

