Via Prè 90 giorni di chiusura per il ristorante Lamp Fall
Già chiuso dall'Asl, per due volte e travolto dalla maxi inchiesta di polizia locale e carabinieri sullo spaccio di stupefacenti nei vicoli, il ristorante Lamp Fall, in via Prè, è stato chiuso con provvedimento del questore di Genova che ha disposto la sospensione della licenza di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
