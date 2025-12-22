Via Prè 90 giorni di chiusura per il ristorante Lamp Fall

Già chiuso dall'Asl, per due volte e travolto dalla maxi inchiesta di polizia locale e carabinieri sullo spaccio di stupefacenti nei vicoli, il ristorante Lamp Fall, in via Prè, è stato chiuso con provvedimento del questore di Genova che ha disposto la sospensione della licenza di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

