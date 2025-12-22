Già chiuso dall'Asl, per due volte e travolto dalla maxi inchiesta di polizia locale e carabinieri sullo spaccio di stupefacenti nei vicoli, il ristorante Lamp Fall, in via Prè, è stato chiuso con provvedimento del questore di Genova che ha disposto la sospensione della licenza di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Via Prè, 90 giorni di chiusura per il ristorante Lamp Fall

Leggi anche: Il ristorante è trasformato in una discoteca, mentre due minorenni ubriache svengono: arriva la chiusura per 20 giorni

Leggi anche: Gucci Pre-Fall 2026: Generation Gucci di Demna

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

AVVISO IMPORTANTE – VARIAZIONE GIORNI DI CHIUSURA Questa settimana il giorno di riposo sarà mercoledì 24 dicembre invece di lunedì 22 dicembre La prossima settimana la chiusura sarà mercoledì 31 dicembre invece di lunedì 29 dicemb - facebook.com facebook