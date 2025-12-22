Via libera del Cdm | il referendum sulla giustizia si svolgerà in due giorni Date possibili? Tra il 5 e il 20 marzo

Il referendum sulla separazione delle carriere dei magistriati, la creazione dei due Csm e dell'Alta corte per le sanzioni disciplinari si svolgerà in due giorni, una domenica e un lunedì. A deciderlo, nel corso della riunione di oggi pomeriggio, il Consiglio dei ministri. Il decreto legge approvato dal Cdm contenente "disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026" prevede le modalità con le quali si svolgerà il voto, ma le date non sono state invece ancora fissate. Dai calcoli fatti dal ministero della Giustizia il referendum dovrebbe svolgersi tra il 5 e il 20 marzo, e dunque o domenica 8 e lunedì 9 marzo, oppure il fine settimana successivo: domenica 15 e lunedì 16 marzo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Il No pensa alle firme per stoppare il blitz in Cdm sul referendum; Ipotesi referendum in due giorni, ma la data potrebbe slittare; Schlein chiama a raccolta i dem: tutti in campo per salvare il “No”.

