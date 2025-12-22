Da sessant'anni domina il civico 106 di via Cronato con la sua sagoma grigia di cemento armato, incastrato tra i palazzi di un quartiere che gli è cresciuto attorno, mutando volto mentre lui restava immobile. Quello scheletro di sette piani, mai finito, è una cicatrice urbanistica che ha. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Via Cronato, l'immobile incompiuto che sfida le amministrazioni da sei decenni: ma c'è la svolta

Leggi anche: Una svolta attesa da decenni: la Commissione Europea approva BRINSUPRI, il primo farmaco dedicato alle bronchiectasie non correlate alla fibrosi cistica. Un traguardo che cambia la vita di migliaia di pazienti. Ecco cosa dicono gli esperti

Leggi anche: Convocati Bologna, le scelte di Italiano per la sfida di Europa League in casa del Celta Vigo: quattro indisponibili più Immobile nei rossoblù, ma torna Ferguson!

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Via Cronato, l'immobile incompiuto che sfida le amministrazioni da sei decenni: ma c'è la svolta.

CISAL Catania segnala alla Protezione civile il caso dell’eco-mostro di via Cronato - “Situazione di pericolo ignorata da sessant’anni” La CISAL Catania torna a denunciare con forza la gravissima situazione di pericolo legata all’edificio incompiuto di via Cronato 106, tristemente noto ... lavocedellisola.it