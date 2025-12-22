Via Cronato l' immobile incompiuto che sfida le amministrazioni da sei decenni | ma c' è la svolta
Da sessant'anni domina il civico 106 di via Cronato con la sua sagoma grigia di cemento armato, incastrato tra i palazzi di un quartiere che gli è cresciuto attorno, mutando volto mentre lui restava immobile. Quello scheletro di sette piani, mai finito, è una cicatrice urbanistica che ha. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Via Cronato, l'immobile incompiuto che sfida le amministrazioni da sei decenni: ma c'è la svolta.
CISAL Catania segnala alla Protezione civile il caso dell’eco-mostro di via Cronato - “Situazione di pericolo ignorata da sessant’anni” La CISAL Catania torna a denunciare con forza la gravissima situazione di pericolo legata all’edificio incompiuto di via Cronato 106, tristemente noto ... lavocedellisola.it
La storia infinita dell’eco-mostro di via Cronato, CISAL Catania riaccende i riflettori sulla bomba urbanistica - La CISAL Catania torna a denunciare, con rinnovata fermezza, l’estrema situazione di pericolo e degrado urbano rappresentata dall’edificio ... newsicilia.it
CISAL Catania segnala alla Protezione civile il caso dell’eco-mostro di via Cronato: “Situazione di pericolo ignorata da sessant’anni” - La CISAL Catania torna a denunciare con forza la gravissima situazione di pericolo legata all’edificio incompiuto di via Cronato 106, ... newsicilia.it
