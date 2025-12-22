Vi dico di Alfonso Vladimir Luxuria rompe il silenzio sulle accuse a Signorini

Dopo giorni di discussioni accese e commenti incessanti, la nuova puntata di Falsissimo di Fabrizio Corona ha continuato a far parlare tutta Italia per il presunto “Sistema Signorini”. Le rivelazioni dell’ex paparazzo dei vip hanno rapidamente oltrepassato i confini del programma, trasformandosi in un caso mediatico che ha dominato i social e alimentato un dibattito spesso acceso e polarizzato. In questo clima, anche Vladimir Luxuria ha deciso di intervenire pubblicamente, offrendo una lettura diversa rispetto a quella più diffusa. L’intervento di Luxuria non si è concentrato tanto sul contenuto dei video diffusi da Corona, quanto piuttosto sulle conseguenze che quelle rivelazioni hanno avuto nel dibattito online. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Alfonso Signorini rompe il silenzio sulle accuse di Corona: la dura replica

Leggi anche: Così Alfonso Signorini rompe il silenzio sulle accuse di Corona: la dura replica

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Vladimir Luxuria parla del 'Sistema Signorini': "Shitstorm sui social che va oltre il desiderio di verità" - L'ex parlamentare e conduttrice ha detto la sua su quanto sta accadendo dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona ... today.it

Non parlo di questo, preferisco non entrare nel merito della vicenda. Le dico però che ho già messo tutto in mano ai miei legali. " Così Alfonso Signorini ha scelto di reagire alle voci che lo hanno travolto negli ultimi giorni, nate dopo le rivelazioni contenute nell - facebook.com facebook

Insensatezze che si dicono arte e critici d'arte che continuano a straparlare in un mondo culturale svuotato di senso, tenuto in vita dalla follia del mercato - di Alfonso Berardinelli x.com