Tra morbido velluto e paillettes scintillanti, ecco quali sono gli abiti più glamour per l'ultimo dell'anno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Vestiti per Capodanno 2025, 20 modelli di tendenza

Leggi anche: Piumino donna, 14 modelli di tendenza per l'Autunno-Inverno 2025/2026

Leggi anche: AAA Cercasi blazer per l’autunno 2025: i modelli di tendenza secondo le sfilate

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Natale e Capodanno 2025: 5 vestiti Zara che devi avere per le feste; Come vestirsi alle feste di Natale e Capodanno in 6 idee outfit di tendenza cool & chic; Outfit curvy per Natale e Capodanno: 5 idee glamour per brillare durante le Feste; Natale 2025 a Bacoli: un mese di eventi con più di 40 appuntamenti.

Occasioni brillanti. Come abbinare i gioielli all’abito da sera nell’Inverno 2025/2026 - Un bracciale in pietre e strass può trasformarsi in dettaglio couture se indossato sopra un paio di ... iodonna.it