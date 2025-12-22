Vestirsi per piacersi | la moda curvy non è un trend e non passa di moda

C’è stato un momento, pochi anni fa, in cui sembrava che il mondo della moda stesse finalmente cambiando. Passerelle con corpi diversi, campagne inclusive, un linguaggio nuovo che parlava di empowerment. Poi, quasi all’improvviso, l’involuzione: modelle plus size scomparse dagli show, trend “curvy” trattato come una parentesi stagionale, e un ritorno ai corpi normati come unico canone possibile. Ma chi vive nel corpo reale – e non in un editoriale di moda – sa una cosa semplice: la moda curvy non è un trend. Non è un movimento momentaneo, né un hashtag. È la vita concreta delle donne che ogni giorno si vestono, lavorano, amano, si guardano allo specchio e scelgono cosa mostrare, come camminare nel mondo. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

