Vertenza Enel | Lettera minacciosa della Sir servono soluzioni prima di fine anno

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vertenza Enel coinvolge i lavoratori dell'indotto della centrale di Cerano, con una protesta questa mattina a Brindisi promossa dal sindacato Cobas. La situazione si è complicata con una lettera minacciosa della Sir, che richiede soluzioni concrete prima della fine dell’anno. La questione richiede un intervento tempestivo per affrontare le preoccupazioni dei lavoratori e trovare un accordo soddisfacente per tutte le parti coinvolte.

BRINDISI - Si è svolta questa mattina (lunedì 22 dicembre 2025) la protesta organizzata dal sindacato Cobas in piazza Vittoria a Brindisi, al centro della vertenza che riguarda i lavoratori dell'indotto della centrale Enel “Federico II” di Cerano. Un sit-in promosso in concomitanza con l'incontro. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

vertenza enel lettera minacciosa della sir servono soluzioni prima di fine anno

© Brindisireport.it - Vertenza Enel: "Lettera minacciosa della Sir, servono soluzioni prima di fine anno"

Leggi anche: Centrale Enel, si va verso l'acquisto da parte dello Stato: decreto entro la fine dell?anno

Leggi anche: Vertenza centrale Enel: la Cgil chiede l'intervento urgente del governo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Enel Cerano, licenziamenti Sir: il Cobas annuncia protesta con i lavoratori; Vertenza centrale Enel: la Cgil chiede l'intervento urgente del governo.

vertenza enel lettera minacciosaEnel Cerano, licenziamenti Sir: il Cobas annuncia protesta con i lavoratori - L'azienda convoca un incontro urgente in Confindustria mentre 50 dipendenti rischiano il posto. brindisireport.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.