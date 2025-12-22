Vertenza Enel | Lettera minacciosa della Sir servono soluzioni prima di fine anno
La vertenza Enel coinvolge i lavoratori dell'indotto della centrale di Cerano, con una protesta questa mattina a Brindisi promossa dal sindacato Cobas. La situazione si è complicata con una lettera minacciosa della Sir, che richiede soluzioni concrete prima della fine dell’anno. La questione richiede un intervento tempestivo per affrontare le preoccupazioni dei lavoratori e trovare un accordo soddisfacente per tutte le parti coinvolte.
BRINDISI - Si è svolta questa mattina (lunedì 22 dicembre 2025) la protesta organizzata dal sindacato Cobas in piazza Vittoria a Brindisi, al centro della vertenza che riguarda i lavoratori dell'indotto della centrale Enel “Federico II” di Cerano. Un sit-in promosso in concomitanza con l'incontro. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Enel Cerano, licenziamenti Sir: il Cobas annuncia protesta con i lavoratori; Vertenza centrale Enel: la Cgil chiede l'intervento urgente del governo.
Enel Cerano, licenziamenti Sir: il Cobas annuncia protesta con i lavoratori - L'azienda convoca un incontro urgente in Confindustria mentre 50 dipendenti rischiano il posto. brindisireport.it
#Cerano: difendere il #lavoro per difendere il #territorio Questa mattina la #FISASCAT CISL Taranto Brindisi, ha partecipato al corteo unitario svoltosi a Brindisi per ribadire con forza che la vertenza della centrale ENEL di Cerano e dell’indotto non è più rinvi x.com
