Verso l'America's Cup di Napoli, Luna Rossa partecipa alla nuova alleanza per il futuro della gara. Si rafforza così l'impegno del team, appartenente al gruppo Prada, in vista dell'importante evento che si svolgerà nel golfo di Napoli nel 2027. La collaborazione mira a consolidare le competenze e a promuovere l'innovazione nel mondo della vela.

Si rafforza l'impegno di Luna Rossa, il team di vela del gruppo Prada, in vista del prossimo evento dell'America's Cup che si terrà nel golfo di Napoli nel 2027. Ma c'è di più, perché questo appuntamento ha dato il là alla creazione di una storica alleanza tra i team fondatori dell'evento di vela. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

