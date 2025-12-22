Verona spari contro un gruppo di ciclisti in allenamento | C’è troppa insofferenza per le biciclette

