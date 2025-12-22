Verona si affianca in auto e spara contro i ciclisti della Sc Padovani | allenamento trasformato in incubo
ABBONATI A DAYITALIANEWS Paura durante la sessione nei pressi di Dolcé. Attimi di grande tensione per i ciclisti della Sc Padovani Polo Cherry Bank, coinvolti in un grave episodio durante un allenamento nella zona di Dolcé, in provincia di Verona. Mentre il gruppo stava procedendo regolarmente, una vettura di colore scuro si è affiancata agli atleti: il conducente ha abbassato il finestrino ed ha esploso due colpi di pistola, generando il panico tra i corridori. Come mostrano le immagini diffuse da Extraciclismo, i ciclisti hanno cercato di allontanarsi istintivamente per lo spavento. Subito dopo, l’auto ha accelerato ed è fuggita, facendo perdere ogni traccia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
