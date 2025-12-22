verona automobilista spara due colpi di pistola contro un gruppo di ciclisti che fa allenamento

Due colpi di pistola contro un gruppo di ciclisti in sessione di allenamento, esplosi da un uomo al volante di una berlina scura. È accaduto nella tarda mattinata del 21 dicembre, in Val d’Adige provincia di Verona, per fortuna tutti sono illesi. Non si sa se i colpi fossero veri o a salve. Di sicuro erano indirizzati ai componenti della Sc Padovani Polo Cherry Bank – storica formazione padovana – in quel momento impegnati nel training camp pre-natalizio. L’episodio è stato raccontato con sgomento dalla società sportiva con un comunicato sui sui profili social. Il gruppo si stava allenando lungo la SS12, vicino Dolcè, quando un’automobile scura si è avvicinata all’improvviso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

