Verón dona la medaglia a un tifoso disabile | un gesto che racconta il vero senso di appartenenza ad un club
Dopo il trionfo dell’Estudiantes, Juan Sebastián Verón sorprende tutti regalando la sua medaglia a un tifoso disabile: un gesto semplice e potente che racconta cosa significa davvero appartenere a un club. 🔗 Leggi su Fanpage.it
