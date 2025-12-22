Verón dona la medaglia a un tifoso disabile | un gesto che racconta il vero senso di appartenenza ad un club

22 dic 2025

Dopo il trionfo dell’Estudiantes, Juan Sebastián Verón sorprende tutti regalando la sua medaglia a un tifoso disabile: un gesto semplice e potente che racconta cosa significa davvero appartenere a un club. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

