“Venite a cena da me”… e a mani vuote? Il galateo dimenticato dell’ospite moderno C’è una cosa che, negli ultimi tempi, sembra essersi persa più di un calzino in lavatrice: l’abitudine di portare qualcosa quando si è invitati a casa di qualcuno. Questo gesto, sebbene semplice, rappresenta ancora oggi un segno di rispetto e gratitudine verso chi apre le proprie porte. Ricordare questa piccola cortesia può contribuire a mantenere vive le buone maniere e il senso di convivial

C'è una cosa che, negli ultimi tempi, sembra essersi persa più di un calzino in lavatrice: l'abitudine di portare qualcosa quando si è invitati a casa di qualcuno. Non parliamo di regali impegnativi, né di spese folli. Parliamo di quel gesto semplice, quasi automatico, che una volta era scontato: presentarsi con un pensiero, un dolce, una bottiglia di vino, qualcosa che dicesse "grazie per avermi invitato". E invece no. Succede sempre più spesso: inviti a cena tra amici, pranzi a casa, serate organizzate con cura. e qualcuno arriva a mani vuote, come se fosse la cosa più naturale del mondo. Capita quando vai tu a mangiare da loro.

