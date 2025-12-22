VENEZIA-MILAN 0-2 | IN EVIDENZA | Pulisic e Gimenez sigillano la vittoria a Venezia | Serie A 2024 25

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bastano il decimo gol in campionato di Christian Pulisic e un gol all’ultimo secondo di Gimenez al Milan per vincere a Venezia. Guarda questo video su Youtube L'articolo VENEZIA-MILAN 0-2 IN EVIDENZA Pulisic e Gimenez sigillano la vittoria a Venezia Serie A 202425 proviene da JustCalcio.com. 🔗 Leggi su Justcalcio.comImmagine generica

Leggi anche: MILANO-BOLOGNA 3-1 | IN EVIDENZA | Gimenez e Pulisic guidano il Milan alla grande vittoria | Serie A 2024/25

Leggi anche: VENEZIA-FIORENTINA 2-1 | IN EVIDENZA | Venezia aumenta le speranze di sopravvivenza! | Serie A 2024/25

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Neres e Hojlund affondano il Milan, a Riad finisce 2-0. Napoli prima finalista di Supercoppa; Napoli-Milan 2-0, le pagelle della semifinale di Supercoppa italiana; Serie A, alle 20.45 c'è Lecce-Pisa: lotta salvezza in primo piano; Bagarre pazzesca in vetta: prime 6 squadre in 2 punti. Ora il Frosinone può allungare nel testacoda.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.