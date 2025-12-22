VENEZIA-MILAN 0-2 | IN EVIDENZA | Pulisic e Gimenez sigillano la vittoria a Venezia | Serie A 2024 25
Bastano il decimo gol in campionato di Christian Pulisic e un gol all’ultimo secondo di Gimenez al Milan per vincere a Venezia. Guarda questo video su Youtube L'articolo VENEZIA-MILAN 0-2 IN EVIDENZA Pulisic e Gimenez sigillano la vittoria a Venezia Serie A 202425 proviene da JustCalcio.com. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Leggi anche: MILANO-BOLOGNA 3-1 | IN EVIDENZA | Gimenez e Pulisic guidano il Milan alla grande vittoria | Serie A 2024/25
Leggi anche: VENEZIA-FIORENTINA 2-1 | IN EVIDENZA | Venezia aumenta le speranze di sopravvivenza! | Serie A 2024/25
Neres e Hojlund affondano il Milan, a Riad finisce 2-0. Napoli prima finalista di Supercoppa; Napoli-Milan 2-0, le pagelle della semifinale di Supercoppa italiana; Serie A, alle 20.45 c'è Lecce-Pisa: lotta salvezza in primo piano; Bagarre pazzesca in vetta: prime 6 squadre in 2 punti. Ora il Frosinone può allungare nel testacoda.
Sotto l’albero o per te Festeggia il Natale con DuDu! San Marco, Venezia Spadaria / via Madonnina 7, Milan / www.dudubags.com *** Under the tree or for yourself Celebrate Christmas with DuDu! San Marco, Venezia Spadaria / via Madonnina 7, Milan - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.