Venezi acclamata in Argentina ma alla Fenice pronta una nuova protesta

Mentre si avvicina la data del tradizionale concerto di Capodanno durante il quale la Rsu del coro della Fenice di Venezia ha annunciato una nuova protesta contro la nomina alla direzione musicale di Beatrice Venezi, la maestra italiana continua a farsi apprezzare dall'altra parte dell'Oceano. A lei, infatti, è stata affidata la direzione del Gala per il centenario del coro e dell'orchestra del teatro Colón di Buenos Aires dove è direttrice ospite. Ed è stato un successo. Le ovazioni. Durante l'esibizione di sabato sera aperta al pubblico presso l'anfiteatro del parco del centenario sono stati eseguiti brani di Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Pietro Mascagni e Charles Gounod. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Venezi acclamata in Argentina, ma alla Fenice pronta una nuova protesta Leggi anche: Alla Fenice continua la protesta, ma Beatrice Venezi "sbanca" in Argentina Leggi anche: Il caso Venezi alla Fenice: alla Fenice: una lezione sul limite dei Compagni e della sinistra Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Venezi acclamata in Argentina, ma alla Fenice pronta una nuova protesta - Successo della direttrice italiana nel gala del centenario del teatro Colòn proprio nella settimana in cui i sindacati dei lavoratori annunciano una contestazione al concerto di Capodanno ... ilgiornale.it

Beatrice Venezi acclamata al teatro argentino Colòn - Successo della direttrice italiana nel gala del centenario del teatro Colòn proprio nella settimana in cui i sindacati dei lavoratori annunciano una contestazione al concerto di Capodanno (Video del t ... ilgiornale.it

Chi è Beatrice Venezi, il direttore d’orchestra (non direttrice) che ha spaccato il teatro La Fenice: biografia, nomina e veleni - Beatrice Venezi è stata scelta come direttore musicale stabile della Fondazione Teatro La Fenice: un incarico che partirà ad ottobre 2026 e durerà fino a marzo 2030 ma che ha già scatenato un ... quotidiano.net

