Veneto spari in strada contro la squadra di Alessandro Petacchi | ciclismo sotto-choc

Un allenamento come tanti si è trasformato in un episodio inquietante, lasciando atleti e accompagnatori nello shock. Le strade del Veneto sono state teatro di un episodio di violenza che ha coinvolto la squadra di Alessandro Petacchi, suscitando preoccupazione e sconcerto nella comunità ciclistica locale.

Un allenamento come molti si è trasformato in puro terrore. Le strade del Veneto sono diventate il luogo di un episodio inquietante che ha lasciato senza parole atleti e accompagnatori della Sc Padovani Polo Cherry Bank. La squadra ciclistica, impegnata in una seduta nei pressi di Dolcé, è stata improvvisamente preso di mira da un gesto tanto inspiegabile quanto allarmante. La formazione guidata dal team manager Alessandro Petacchi, ex campione capace di vincere tappe al Tour de France, al Giro d’Italia e alla Vuelta, oltre a una Milano-Sanremo, è finita vittima di un agguato. Una vettura scura si è accostata al gruppo in allenamento e, dopo averlo affiancato, ha esploso due colpi a salve con un’arma, seminando il panico tra i ciclisti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

