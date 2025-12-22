Vendita Juventus | la risposta di Exor all’interesse dall’Arabia Saudita per acquistare il club! Decisione presa da parte di John Elkann

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vendita Juventus: la risposta di Exor alle voci dall’Arabia Saudita per acquistare il club bianconero! Decisione presa da John Elkann. Le voci di corridoio, nel calcio moderno, viaggiano alla velocità della luce, specialmente quando si parla di cambi di proprietà e di capitali provenienti dal Medio Oriente. Tuttavia, nelle ultime ore, da Torino è arrivato un segnale forte e inequivocabile: la Juventus non cambia padrone. In risposta alle indiscrezioni circolate nella mattinata, che ipotizzavano un potenziale passaggio di mano della “Vecchia Signora”, la proprietà ha alzato un muro invalicabile, ribadendo la centralità del club all’interno del portafoglio della dinastia torinese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus, da Exor no all'offerta di Tether. Elkann: La nostra storia non è in vendita; Ufficiale: Exor respinge l'offerta di Tether. Elkann: La Juve e la sua storia non sono in vendita; Exor, il rifiuto a Tether per la Juve è ufficiale: Noi e Agnelli da più di un secolo; Perché Elkann non vuole vendere la Juventus. Famiglia, passione e un piano di rilancio, ora non può tornare indietro.

