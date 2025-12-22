Vendita Juventus: la risposta di Exor alle voci dall’Arabia Saudita per acquistare il club bianconero! Decisione presa da John Elkann. Le voci di corridoio, nel calcio moderno, viaggiano alla velocità della luce, specialmente quando si parla di cambi di proprietà e di capitali provenienti dal Medio Oriente. Tuttavia, nelle ultime ore, da Torino è arrivato un segnale forte e inequivocabile: la Juventus non cambia padrone. In risposta alle indiscrezioni circolate nella mattinata, che ipotizzavano un potenziale passaggio di mano della “Vecchia Signora”, la proprietà ha alzato un muro invalicabile, ribadendo la centralità del club all’interno del portafoglio della dinastia torinese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vendita Juventus: la risposta di Exor all’interesse dall’Arabia Saudita per acquistare il club! Decisione presa da parte di John Elkann

Leggi anche: Yamal, offerta da 400 milioni dall’Arabia Saudita per il gioiello del Barcellona! Pazza notizia dalla Spagna, ecco la risposta del club blaugrana

Leggi anche: Juventus, proposta monstre dall’Arabia: sul tavolo di Elkann un’offerta per il controllo del club

