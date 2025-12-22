Vegliano il figlio sbagliato il loro era già morto | il tragico scambio in ospedale tra Jacopo e Leonardo

Un errore avvenuto nelle ore più drammatiche ha aggravato una tragedia già devastante. Dopo un grave incidente in moto avvenuto a Pisa, due adolescenti, Jacopo Gambini e Leonardo Renzoni, sono stati vittime di uno scambio di identità all’ospedale di Cisanello. I genitori di Jacopo, convinti di essere al capezzale del figlio ancora in vita, hanno in realtà vegliato per due giorni l’altro ragazzo, mentre Jacopo era già stato trasferito in camera mortuaria. L’incidente nel parcheggio della zona industriale. Lo schianto è avvenuto nel parcheggio dell’Ikea, nella zona industriale di Pisa. I due ragazzi, entrambi minorenni e accomunati dalla passione per le moto da cross, sono rimasti coinvolti in un incidente dalle conseguenze gravissime. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

