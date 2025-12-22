Vegliano il figlio in fin di vita ma lui era già morto | drammatico scambio di persone in ospedale dopo un incidente in moto

Per due giorni il padre e la madre di Jacopo Gambini sono stati al suo capezzale, per poi scoprire che quel corpo non era suo e che loro figlio già si trovava nella camera mortuaria. Uno scambio di persona ha reso ancora più tragico l’incidente in cui lo studente 17enne e l’amico 16enne Leonardo Renzoni hanno perso la vita lo scorso settembre in sella alle loro motociclette mentre sgommavano nel parcheggio dell’Ikea di Pisa. Il più giovane dei due, che a differenza dell’amico non era morto sul colpo, per diverso tempo era rimasto in bilico tra la vita e la morte. E su di lui avrebbero vegliato i genitori di Gambini, non consapevoli dell’errore che i sanitari avevano commesso. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Vegliano il figlio sbagliato, il loro era già morto: il tragico scambio in ospedale tra Jacopo e Leonardo

Leggi anche: Vegliano il figlio morto in un incidente, ore dopo la scoperta sconvolgente: chi era in realtà

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Vegliano un altro invece del figlio morto | denunciato l’ospedale.

Vegliano il figlio sbagliato, il loro era già morto: il tragico scambio in ospedale tra Jacopo e Leonardo - Due adolescenti sono stati scambiati all’ospedale di Pisa. ilgiornale.it