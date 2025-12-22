Ve lo dico io prima che lo facciano altri Scrivo tantissimo a perfetti sconosciuti | Marina La Rosa annuncia di essersi iscritta a un’app di incontri

“Ve lo dico io prima che lo facciano altri”. Marina La Rosa sceglie di anticipare qualsiasi lettura esterna e, con un post su Instagram, annuncia di essersi iscritta a un paio di app di incontri. Lo fa chiarendo subito il perimetro della sua scelta: “Ho scaricato un paio di app di incontri. Così per chiacchierare un po’ ”, scrive, spiegando che l’idea le è stata suggerita da due amiche, A. e M., quest’ultima già pronta a trasformare l’esperimento in un possibile podcast. Nel racconto, Marina La Rosa precisa di non essere alla ricerca di una relazione tradizionale. “ Non cerco un fidanzato. Cerco qualcosa di più intimo ”, chiarisce, definendo subito cosa intende: “Uno con cui andare al cinema e mangiare i popcorn dallo stesso contenitore mentre guardiamo il film”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

