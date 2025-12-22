Varriale, nuovo sviluppo per il noto giornalista dopo gli ultimi problemi giudiziari. La situazione Nuovo sviluppo giudiziario per Varriale, ancora una volta al centro delle cronache giudiziarie. Il Tribunale di Roma ha condannato Enrico Varriale, noto giornalista sportivo ed ex vicedirettore di Rai Sport, a sette mesi di reclusione con pena sospesa. La sentenza arriva . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Varriale, nuovo sviluppo giudiziario sul giornalista. Spunta una nuova indiscrezione

Leggi anche: Calciomercato Verona, Belghali rimarrà? Spunta una nuova indiscrezione sul giocatore gialloblu

Leggi anche: Nuovo ds Juve, Ottolini (e non solo) per il ruolo in casa bianconera. Spunta fuori una nuova indiscrezione

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Fiora, Varriale è il nuovo amministratore - La manager, indicata dal partner privato come nuovo amministratore delegato, ha incontrato i sindaci in occasione ... lanazione.it

Dopo la condanna a dieci mesi per le violenze sull’ex compagna, Enrico Varriale incassa un nuovo verdetto di colpevolezza. Il Tribunale di Roma ha riconosciuto l’ex vicedirettore di Rai Sport responsabile di aver aggredito e minacciato un’altra donna nel 202 x.com

Enrico #Varriale, nuovo processo: chiesti sei mesi per lesioni - facebook.com facebook