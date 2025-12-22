Varriale nuova condanna per il giornalista | 7 mesi per minacce e lesioni a una sua ex compagna La ricostruzione completa!

Varriale, altra condanna per il giornalista: 7 mesi per minacce e lesioni alla sua ex compagna. La ricostruzione della vicenda. Nuovo capitolo giudiziario per Enrico Varriale. Il noto giornalista sportivo, per anni volto di punta e vicedirettore di Rai Sport, è stato condannato dal Tribunale di Roma a una pena di 7 mesi di reclusione (con pena sospesa). La decisione del giudice monocratico arriva al termine di un processo che vedeva l’ex conduttore accusato di aver aggredito verbalmente e fisicamente una sua ex compagna. Rispetto all’impianto accusatorio iniziale, però, cambia il titolo del reato: il giudice ha infatti riqualificato l’accusa da stalking a minacce e lesioni personali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

