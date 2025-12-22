Varriale nuova condanna per il giornalista | 7 mesi per minacce e lesioni a una sua ex compagna La ricostruzione completa!

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Varriale, altra condanna per il giornalista: 7 mesi per minacce e lesioni alla sua ex compagna. La ricostruzione della vicenda. Nuovo capitolo giudiziario per Enrico Varriale. Il noto giornalista sportivo, per anni volto di punta e vicedirettore di Rai Sport, è stato condannato dal Tribunale di Roma a una pena di 7 mesi di reclusione (con pena sospesa). La decisione del giudice monocratico arriva al termine di un processo che vedeva l’ex conduttore accusato di aver aggredito verbalmente e fisicamente una sua ex compagna. Rispetto all’impianto accusatorio iniziale, però, cambia il titolo del reato: il giudice ha infatti riqualificato l’accusa da stalking a minacce e lesioni personali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

varriale nuova condanna per il giornalista 7 mesi per minacce e lesioni a una sua ex compagna la ricostruzione completa

© Juventusnews24.com - Varriale, nuova condanna per il giornalista: 7 mesi per minacce e lesioni a una sua ex compagna. La ricostruzione completa!

Leggi anche: Nuova condanna per Enrico Varriale: 7 mesi per minacce e lesioni alla ex

Leggi anche: Nuova condanna per Enrico Varriale: 7 mesi per lesioni e minacce alla ex. “Menzogne, ricorreremo in appello”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Enrico Varriale rischia una nuova condanna dopo le accuse di una seconda donna; Nuova accusa di violenza a carico di Enrico Varriale; Enrico Varriale rischia una nuova condanna: denuncia di un’altra donna, i dettagli; Enrico Varriale ancora a processo, accuse da un’altra ex: “Mi ha presa a schiaffi”.

varriale nuova condanna giornalistaEnrico Varriale, nuova condanna: 7 mesi per lesioni e minacce alla ex. "Menzogne, ricorreremo in appello" - È la seconda sentenza per il giornalista sportivo: in estate era stato condannato a 10 mesi (pena sospesa) dopo la denuncia di un’altra donna. msn.com

varriale nuova condanna giornalistaMinacce e lesioni, nuova condanna per Varriale - Il processo ha riqualificato il reato di stalking, per il quale l’ex giornalista Rai era stato denunciato da una donna con cui aveva una relazione. msn.com

varriale nuova condanna giornalistaNuova condanna per Enrico Varriale: 7 mesi per minacce e lesioni alla ex - Il giudice monocratico di Roma gli ha inflitto 7 mesi, pena sospesa, per l’accusa di minacce e lesioni nei confronti di una ex compagna. napolitoday.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.