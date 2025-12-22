Variante K dell’influenza scontro Rezza-Bassetti | Come stanno le cose

L’attuale variante K dell’influenza sta causando un aumento dei casi nel paese, portando molte persone a letto prima delle festività. La situazione è oggetto di discussione tra gli esperti, tra cui Rezza e Bassetti, che offrono diverse prospettive sulle implicazioni e le possibili strategie di risposta. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali per adottare le misure più appropriate.

L'influenza sta colpendo duramente l'Italia, con un numero elevato di persone costrette a letto già prima delle festività. In questo contesto si è imposto un nome che torna con insistenza nel dibattito pubblico: variante K. Una sigla che ha alimentato timori, titoli allarmistici e confronti accesi tra esperti. Ma non tutti condividono la lettura più preoccupata di questa stagione influenzale. Mentre l'infettivologo Matteo Bassetti parla di una delle peggiori ondate degli ultimi anni, Gianni Rezza invita a ridimensionare il quadro. Secondo il dirigente dell' Istituto Superiore di Sanità, il livello di allarme non sarebbe giustificato dai dati disponibili. Sta circolando in questi ultimi giorni la notizia del dominio quasi assoluto della variante K del virus influenza A H3N2 (quello che stiamo diagnosticando coi tamponi) che sarebbe mutato dopo la realizzazione d. Il ceppo dell'influenza H3N2 che ha iniziato a circolare in Australia già da questa estate è stato regolarmente inserito nei nostri attuali vaccini. Nel frattempo, però, l'influenza ha subíto ulteriori mutazioni e la nuova variante K porta con sé alcune differenze...

