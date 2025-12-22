Variante K dell’influenza scontro Rezza-Bassetti | Come stanno le cose

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attuale variante K dell’influenza sta causando un aumento dei casi nel paese, portando molte persone a letto prima delle festività. La situazione è oggetto di discussione tra gli esperti, tra cui Rezza e Bassetti, che offrono diverse prospettive sulle implicazioni e le possibili strategie di risposta. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali per adottare le misure più appropriate.

L’influenza sta colpendo duramente l’Italia, con un numero elevato di persone costrette a letto già prima delle festività. In questo contesto si è imposto un nome che torna con insistenza nel dibattito pubblico: variante K. Una sigla che ha alimentato timori, titoli allarmistici e confronti accesi tra esperti. Ma non tutti condividono la lettura più preoccupata di questa stagione influenzale. Mentre l’infettivologo Matteo Bassetti parla di una delle peggiori ondate degli ultimi anni, Gianni Rezza invita a ridimensionare il quadro. Secondo il dirigente dell’ Istituto Superiore di Sanità, il livello di allarme non sarebbe giustificato dai dati disponibili. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

variante k dell8217influenza scontro rezza bassetti come stanno le cose

© Urbanpost.it - Variante K dell’influenza, scontro Rezza-Bassetti: “Come stanno le cose”

Leggi anche: Influenza in Italia, nuova variante K e sintomi: cosa dice Bassetti sulla situazione a Natale

Leggi anche: L’influenza pronta dilagare, Bassetti: “Uno tsunami, variante K e H1N1 mix esplosivo”. Sì al vaccino last minute

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.