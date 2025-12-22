Valeria Bosco alla guida di Crea per il rilancio del Teatro Ristori
Importante novità per la gestione degli spazi culturali cittadini di Fondazione Cariverona. Il consiglio di amministrazione di Crea, la società strumentale incaricata di gestire il Teatro Ristori e San Pietro in Monastero, ha ufficializzato la nomina di Valeria Bosco come nuova direttrice. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: Guida Definitiva alla Nail Art: Crea Unghie Uniche e alla Moda
Leggi anche: Bologna, il nuovo Comunale: ecco la raccolta fondi per il rilancio del teatro
CREA srl Impresa Sociale, Valeria Bosco è il nuovo Direttore Generale.
Valeria Bosco è il nuovo Direttore Generale di CREA srl Impresa Sociale - Rafforzata la governance per la gestione e la valorizzazione degli spazi di Fondazione Cariverona: Teatro Ristori e San Pietro in Monastero ... giornaleadige.it
Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di Figline V.ro oggi si sono sbizzarriti con la loro creatività e hanno dipinto gli omini di pan di zenzero, gli gnomi e la casetta del bosco della THUN. Con questo gesto di solidarietà hanno contribuito ad - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.