Valeria Bosco alla guida di Crea per il rilancio del Teatro Ristori

Importante novità per la gestione degli spazi culturali cittadini di Fondazione Cariverona. Il consiglio di amministrazione di Crea, la società strumentale incaricata di gestire il Teatro Ristori e San Pietro in Monastero, ha ufficializzato la nomina di Valeria Bosco come nuova direttrice. 🔗 Leggi su Veronasera.it

