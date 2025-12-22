Valentino torna a casa | la prossima sfilata non sarà a Parigi ma a Roma
Valentino torna a sfilare a Roma. Alessandro Michele sceglie il fascino senza tempo della Capitale per presentare la collezione Autunno Inverno 20262027. Valentino torna a Roma per la sfilata AutunnoInverno 2026. La Maison ha annunciato in questi giorni la decisione di uscire temporaneamente dal calendario ufficiale della Paris Fashion Week per organizzare una sfilata-evento nella Città Eterna, fissata per il 12 marzo 2026. Dopo questa parentesi romana, Valentino rientrerà nel calendario parigino con la collezione successiva, riaffermando il proprio legame con entrambe le capitali della moda. Una scelta fortemente simbolica, che richiama il desiderio di tornare alle origini: Maison Valentino è stata infatti f ondata nel 1960 proprio a Roma da Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. 🔗 Leggi su Amica.it
