Vaccino Covid 4 anni fa il giorno della vergogna | sospesi i poliziotti che si sono opposti al famigerato greenpass e inoculazione
Il 21 dicembre 2021 rappresenta un momento di riflessione sulla sospensione dei poliziotti che si sono opposti all’obbligo vaccinale e al green pass. Un episodio che evidenzia le tensioni tra libertà individuale e misure di tutela collettiva, segnando un punto di svolta nelle relazioni tra Stato e forze dell’ordine. Questa data invita a ricordare senza giudizio, per comprendere meglio le implicazioni di quelle scelte nel contesto della crisi sanitaria.
Un atto di memoria, non di accusa, per quel 21 dicembre 2021, il giorno in cui lo Stato ha smesso di ascoltare i suoi servitori Il 15 dicembre 2021 lo Stato impone l’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 al Comparto Sicurezza e Difesa con il D.L. 17221. Il 21 dicembre partono le sospensioni: pol. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
