Vaccino Covid 4 anni fa il giorno della vergogna | sospesi i poliziotti che si sono opposti al famigerato greenpass e inoculazione

Il 21 dicembre 2021 rappresenta un momento di riflessione sulla sospensione dei poliziotti che si sono opposti all’obbligo vaccinale e al green pass. Un episodio che evidenzia le tensioni tra libertà individuale e misure di tutela collettiva, segnando un punto di svolta nelle relazioni tra Stato e forze dell’ordine. Questa data invita a ricordare senza giudizio, per comprendere meglio le implicazioni di quelle scelte nel contesto della crisi sanitaria.

