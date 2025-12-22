Quest’anno gli studenti italiani vivranno una pausa natalizia fuori dal comune: quasi tre settimane lontani dai banchi di scuola. Un periodo di riposo che si estenderà per ben diciotto giorni, suscitando reazioni contrastanti tra genitori e amministrazioni scolastiche. Sebbene il calendario ministeriale preveda l’inizio delle festività per il 23 dicembre, numerosi istituti hanno scelto di chiudere già il 20 dicembre, un sabato. Questa tendenza, particolarmente diffusa nelle province lombarde di Lecco e Sondrio, permetterà agli alunni di iniziare il ponte natalizio con tre giorni di anticipo. Il ritorno sui banchi è programmato per tutti il 7 gennaio, dopo che l’Epifania cadrà di martedì. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Vacanze di Natale da record per gli studenti, 18 giorni di scuole chiuse: ecco quando si rientra

Leggi anche: Docenti neoimmessi in ruolo: vacanze di Natale si conteggiano nei 180 giorni

Leggi anche: Traffico e previsioni per l’esodo di Natale, i giorni da bollino rosso per le vacanze

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Compiti delle vacanze: in Italia da record; Vacanza di Natale 2025, potrebbero essere le più lunghe di sempre: fino a 18 giorni di pausa per i più fortunati; Vacanze di Natale in Emilia Romagna | gli eventi da non perdere.

Vacanza di Natale 2025, potrebbero essere le più lunghe di sempre: fino a 18 giorni di pausa per i più fortunati - Vacanze di Natale 2025 da record: in molte scuole lo stop potrebbe partire già da questa settimana, per una pausa mai vista prima ... skuola.net