Vacanze di Natale da record per gli studenti 18 giorni di scuole chiuse | ecco quando si rientra
Quest’anno gli studenti italiani vivranno una pausa natalizia fuori dal comune: quasi tre settimane lontani dai banchi di scuola. Un periodo di riposo che si estenderà per ben diciotto giorni, suscitando reazioni contrastanti tra genitori e amministrazioni scolastiche. Sebbene il calendario ministeriale preveda l’inizio delle festività per il 23 dicembre, numerosi istituti hanno scelto di chiudere già il 20 dicembre, un sabato. Questa tendenza, particolarmente diffusa nelle province lombarde di Lecco e Sondrio, permetterà agli alunni di iniziare il ponte natalizio con tre giorni di anticipo. Il ritorno sui banchi è programmato per tutti il 7 gennaio, dopo che l’Epifania cadrà di martedì. 🔗 Leggi su Cultweb.it
