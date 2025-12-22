Va peggio di tutti Sondaggi politici i partiti in calo e quelli in crescita

Giorgia Meloni chiude l’anno politico mantenendo saldamente il centro della scena. La presidente del Consiglio continua a rappresentare il principale punto di riferimento del quadro istituzionale e del dibattito pubblico, in una fase segnata da una diffusa percezione di stabilità. Il suo ruolo resta dominante non solo sul piano della leadership di governo, ma anche come figura capace di tenere insieme un’area politica ampia, che non mostra scosse evidenti né segnali di cedimento strutturale. >> “Amo una donna”. L’attrice italiana del momento fa coming out: “Lei si chiama Sara” Nel corso degli ultimi mesi Meloni ha consolidato una posizione che appare ormai strutturata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Sondaggi politici, cambiano gli equilibri: due partiti in crescita Leggi anche: Sondaggi politici, festeggiano i partiti di testa: in crescita Fratelli d’Italia, Pd e 5 Stelle Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Sondaggi politici, Fratelli d’Italia sale e la Lega crolla: Forza Italia torna in testa. Sondaggi politici, Fratelli d’Italia sale e la Lega crolla: Forza Italia torna in testa - Fratelli d'Italia sale al 28,4%, crolla la Lega che perde otto decimi e viene sorpassata da Forza Italia (pure in calo). fanpage.it

Sondaggi politici TP: no all’uso di asset russi per finanziare l’Ucraina - Gli italiani dicono "no" all'uso di asset russi per aiutare l'Ucraina. termometropolitico.it

Sondaggi politici, FdI al 31% e Forza Italia batte la Lega: chi è in testa fra i partiti - Il M5s, al 11,6%, è avvicinato da Forza Italia, che stacca la Lega di quasi tre punti ... fanpage.it

SONDAGGI POLITICI OGGI: SCIVOLONE STORICO, UN PARTITO CADE A PICCO!

Non tutti gli orari sono uguali per i dolci. La sera l’insulina lavora peggio e al mattino il cortisolo è già alto. Se proprio vuoi un dolce, meglio dentro una finestra centrale della giornata e sempre a fine pasto, dopo fibre e proteine, per ridurre il picco glicemico. - facebook.com facebook

Quando era sindaca di Torino e ne dicevo le peggio cose, tutti a dire “beh, dai, alla fine Appendino è la meno peggio tra i grillini”. Ora che si rivela schieratissima con la linea putiniana di Limes, i fatti mi danno ragione. Essere educati non significa essere intelli x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.