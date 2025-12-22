Usa Wall Street Journal | Detriti razzo di Musk hanno messo a rischio passeggeri di tre aerei

Emergono nuovi e allarmanti dettagli sull’esplosione di un razzo SpaceX avvenuta lo scorso gennaio. Secondo un’inchiesta del Wall Street Journal (Wsj), basata su documenti della Federal Aviation Administration (Faa), frammenti del razzo avrebbero messo a rischio la vita di circa 450 persone a bordo di due voli commerciali e di un jet privato, portando per quasi un’ora la sicurezza del traffico aereo sull’orlo del collasso. L’incidente risale allo scorso 16 gennaio, durante il settimo volo di prova senza equipaggio dello Starship. Il razzo, il più potente mai costruito, è esploso dopo il lancio dal Texas, dopo circa otto minuti di volo, disperdendo un vasto campo di detriti incandescenti sopra i Caraibi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, Wall Street Journal: “Detriti razzo di Musk hanno messo a rischio passeggeri di tre aerei” Leggi anche: Il Wall Street Journal: «Gli Usa hanno attaccato una nave diretta in Iran dalla Cina» Leggi anche: “Gli Usa condivideranno con Kiev informazioni sugli obiettivi strategici di Mosca”: la rivelazione del Wall Street Journal Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Tregua Gaza, Wall Street Journal rivela progetto Usa per ricostruzione; La diretta da Wall Street | Borse Usa chiudono in positivo: Dow Jones +0,14%, S&P500 +0,78% e Nasdaq +1,38%; Wall Street Journal: nasce Project Sunrise, il piano Usa per trasformare Gaza in una metropoli di lusso; Assalto Usa a una nave cargo cinese diretta in Iran. Wall Street Journal: “Nuovo piano Usa sulla ricostruzione dell’Ucraina. È scontro con l’Ue su asset e gas russi” - Washington propone di usare i 200 miliardi di asset russi congelati per progetti congiunti, ma Bruxelles è fortemente contraria ... ilfattoquotidiano.it

Wsj: "L'Europa cattiva? Gli Usa stravolgono la storia" - Il commento arriva dopo le parole, dedicate all’Europa, contenute nel documento legato alla nuova National Security Strategy degli Stati Uniti ed in cui il presidente Donald Trump ha, di fatto, ... tg24.sky.it

Wsj, scontro Usa-Europa sulla ricostruzione dell'Ucraina e la riapertura alla Russia - La contesa al tavolo delle trattative per l'Ucraina riguarda ormai non solo i confini, ma sempre più gli affari, e mette in contrapposizione non solo Russia e Ucraina, ma anche Stati Uniti e i loro tr ... ansa.it

Altro che Nvidia, ecco la regina del triennio AI. Ora a Wall Street il trading fa rima con scommesse • Nel 2025 Robinhood triplica il valore, entra nell’S&P 500 e rende più di Nvidia. Il motore del rally sono i Prediction Markets, sempre più simili al b… x.com

Il piano degli Stati Uniti per il futuro di Gaza. investimenti per oltre cento miliardi di dollari, secondo le anticipazioni del Wall Street Journal. Resort hi tech per cambiare il volto della Striscia. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.