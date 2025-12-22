Milano, 22 dicembre 2025 – Il Tribunale del Riesame di Milano dovrà decidere se confermare o meno il sequestro, chiesto dai pm e deciso dal gip, della torre residenziale Unico-Brera, in pieno centro storico in zona Brera, in una delle tranche per abuso edilizio, lottizzazione abusiva e falso dell'inchiesta sulla gestione urbanistica. Il ricorso dei costruttori. Il gruppo Rusconi, infatti, che stava realizzando la torre in via Anfiteatro 7, costituita da due edifici, di cui uno di 11 piani alto quasi 35 metri, ha depositato il ricorso per chiedere il dissequestro al Riesame, che dovrà fissare udienza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Urbanistica, costruttori al contrattacco: chiesto il dissequestro della torre Unico-Brera

Leggi anche: Inchiesta urbanistica, sequestrato il cantiere della torre “Unico-Brera” a Milano

Leggi anche: Urbanistica a Milano, sequestrato anche il cantiere della torre Unico-Brera: 27 indagati

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Urbanistica Milano, chiesto il processo per il cantiere di piazza Aspromonte: è stato il primo sotto inchiesta - La Procura di Milano è pronta a chiedere il processo per il caso del grattacielo di piazza Aspromonte, primo cantiere a finire sotto la lente dei magistrati e a dare così origine alla valanga che ha ... fanpage.it