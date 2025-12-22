Urbanistica costruttori al contrattacco | chiesto il dissequestro della torre Unico-Brera
Milano, 22 dicembre 2025 – Il Tribunale del Riesame di Milano dovrà decidere se confermare o meno il sequestro, chiesto dai pm e deciso dal gip, della torre residenziale Unico-Brera, in pieno centro storico in zona Brera, in una delle tranche per abuso edilizio, lottizzazione abusiva e falso dell'inchiesta sulla gestione urbanistica. Il ricorso dei costruttori. Il gruppo Rusconi, infatti, che stava realizzando la torre in via Anfiteatro 7, costituita da due edifici, di cui uno di 11 piani alto quasi 35 metri, ha depositato il ricorso per chiedere il dissequestro al Riesame, che dovrà fissare udienza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Inchiesta urbanistica, sequestrato il cantiere della torre “Unico-Brera” a Milano
Leggi anche: Urbanistica a Milano, sequestrato anche il cantiere della torre Unico-Brera: 27 indagati
Urbanistica Milano, chiesto il processo per il cantiere di piazza Aspromonte: è stato il primo sotto inchiesta - La Procura di Milano è pronta a chiedere il processo per il caso del grattacielo di piazza Aspromonte, primo cantiere a finire sotto la lente dei magistrati e a dare così origine alla valanga che ha ... fanpage.it
La presunta corruzione urbanistica. Nuova relazione in aula: iter regolare. Chiesto il dissequestro del cantiere - La società costruttrice fa leva sul documento dell’Ufficio tecnico comunale per liberare i ... ilgiorno.it
'Torre nel cortile', chiesto il processo per il primo caso urbanistica - La Procura di Milano è pronta a chiedere il processo a carico di 26 persone, per accuse che vanno dalla lottizzazione abusiva all'abuso edilizio, fino al falso e alla corruzione, per un'altra delle tr ... msn.com
Quando scatta la prescrizione per abusi edilizi Il reato di costruzione abusiva costituisce una delle principali fattispecie penalmente rilevanti in materia urbanistica e di sicurezza antisismica. Determinare il momento in cui il reato cessa è fondamentale per cal - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.